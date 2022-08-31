Doğu Perinçek, partisini böyle anlattı: 'Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız'

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:51

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ulusal Kanal'ın canlı yayınına katıldı. Perinçek burada "Türkiye Nereye Gidiyor?" söyleşisi yaptı.

Söyleşide partisinin durumunu anlatan Perinçek, geldikleri aşamayı İslamiyet'in doğuşu ve Hz.Muhammed dönemiyle kıyaslayadı. "Vatan Partisi büyük çözümün partisi" diyen Perinçek, konuşmasının devamında yanında bulunan iş insanı Ethem Sancak'a dönerek "Hz. Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğunda kaç kişi ona biat etti Ethem arkadaş?" diye sordu.

Sancak'ın "1 yılda ancak 40 kişiyi buldu" demesi üzerine Perinçek, "He 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu, hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız. Atatürk Samsun'a giderken kaç kişiyle gitti? Tarihin zafer vadettiği kuvvet kadar büyük bir kuvvet yoktur” ifadelerini kullandı.