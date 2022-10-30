Doğu Perinçek ile Nevşin Mengü arasında TOGG polemiği
Yerli otomobil TOGG'un fabrika açılışına katılan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua ederken sahnede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanında yer aldı. Gazeteci Nevşin Mengü, "Perinçek’e bunu eden hayat sana bana ne etmez" yorumunda bulundu.
TOGG fabrikasının açılış törenine katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek diğer davetlilerle birlikte sahnede dua etti.
Gazeteci Nevşin Mengü, Erdoğan, Bahçeli ve birçok siyasiyle birlikte dua eden Perinçek'in fotoğrafını paylaşarak, "Perinçek'e bunu eden hayat, sana bana ne etmez" diye yazdı.
Perinçek’e bunu eden hayat sana bana ne etmez pic.twitter.com/74XeXZmJWk— nevsin mengu (@nevsinmengu) October 29, 2022
Mengü'nün paylaşımı alıntılayan Perinçek ise Atatürk'ün Birinci Meclis'in açılışındaki dua ederken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
https://t.co/tBVN279GLl pic.twitter.com/OXFFFTpv6l— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) October 29, 2022
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