Doğu Perinçek ile Nevşin Mengü arasında TOGG polemiği

30 Ekim 2022 Pazar, 04:22

TOGG fabrikasının açılış törenine katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek diğer davetlilerle birlikte sahnede dua etti.

Gazeteci Nevşin Mengü, Erdoğan, Bahçeli ve birçok siyasiyle birlikte dua eden Perinçek'in fotoğrafını paylaşarak, "Perinçek'e bunu eden hayat, sana bana ne etmez" diye yazdı.

Perinçek’e bunu eden hayat sana bana ne etmez pic.twitter.com/74XeXZmJWk — nevsin mengu (@nevsinmengu) October 29, 2022

Mengü'nün paylaşımı alıntılayan Perinçek ise Atatürk'ün Birinci Meclis'in açılışındaki dua ederken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.