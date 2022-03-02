Nevzat Aydın kimdir? Hayatı ve kariyeri
Eylem kuryelerine Twitter üzerinden yaptığı “nankörler” açıklaması ile gündeme gelen, Yemeksepeti’nin kurucu üyesi Nevzat Aydın kimdir?
Son aylarda kuryelerin isyan ve
grevleri ile adı sıkça anılmaya başlanan, Yemeksepeti’nin hem eski CEO’su hem
de kurucu ortağı olan Nevzat Aydın, resmi sosyal medya hesabından, olaylara
ilişkin “bana kalsaydı ilk işim o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek
olurdu” deyince tekrar adı gündeme geldi. Peki Nevzat Aydın kimdir?
Nevzat Aydın kimdir?
Nevzat Aydın, Yemeksepeti.com’un
kurucu ortağı ve eski CEO’sudur. 8 Mart 1976 tarihinde, İstanbul’da doğan
Aydın, şuan 45 yaşındadır. 2001 yılında Yemeksepeti.com’un ortağı olarak CEO
görevini de üstlenmiştir. 1 Kasım 2021 tarihinde ise CEO’luk görevinden
ayrılmıştır. 2015 yılında, o zamana kadarki en büyük değerlemeyi yaşayarak 589
milyon dolar karşılığında, dünyanın en büyük online yemek siparişi platformu
olan Delivery Hero bünyesine katılmıştır.
Nevzat Aydın, Boğaziçi
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi
mezunlarına özel ABD bursu alarak San Francisco Üniversitesinde İşletme,
Ekonomi MBA eğitimini almaya başladı.
21 yaşındayken hayata geçirdiği
ilk projesi 700 kişilik bir grubu alarak Yunanistan’ın Selanik ilçesindeki U2’tu
konserine götürmek oldu. Öğrencilik yıllarında birçok kurumsal şirkette stajyer
olarak çalıştı.
San Francisco’da yüksek lisans
eğitimi alırken silikon Vadisi’nde bulunan start-up işleri yakından gözlemleme fırsatı buldu. İlgisini özellikle yemek siparişi
modelleri üzerinde tuttu ve türk tüketicilere özel bir model geliştirerek bu
alanda bir girişim başlatma kararı verdi. MBA’nın bitmesine 6 ay varken okulu
yarıda bırakıp, bu girişimi hayata geçirmek için İstanbul’a döndü.
2001 tarihinden beri CEO’luğunu
yaptığı Yemeksepeti’ndeki görevinden 1 Kasım 2021 tarihinde ayrıldı.
2013 ve 2015 yıllarında Fortune
dergisinin 40 Yaş altı 40 Listesi’nde birinci seçildi.
178 farklı ülkede faaliyet
gösteren Küresel Girişimcilik Ağı(GEN)’nın Türkiye ayağı olan GEN Türkiye’yi
2020 yılında, kendi yönetim kurulu başkanlığında kurdu.
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