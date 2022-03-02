Nevzat Aydın kimdir? Hayatı ve kariyeri

02 Mart 2022 Çarşamba, 19:47

Son aylarda kuryelerin isyan ve grevleri ile adı sıkça anılmaya başlanan, Yemeksepeti’nin hem eski CEO’su hem de kurucu ortağı olan Nevzat Aydın, resmi sosyal medya hesabından, olaylara ilişkin “bana kalsaydı ilk işim o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu” deyince tekrar adı gündeme geldi. Peki Nevzat Aydın kimdir?

Nevzat Aydın kimdir?

Nevzat Aydın, Yemeksepeti.com’un kurucu ortağı ve eski CEO’sudur. 8 Mart 1976 tarihinde, İstanbul’da doğan Aydın, şuan 45 yaşındadır. 2001 yılında Yemeksepeti.com’un ortağı olarak CEO görevini de üstlenmiştir. 1 Kasım 2021 tarihinde ise CEO’luk görevinden ayrılmıştır. 2015 yılında, o zamana kadarki en büyük değerlemeyi yaşayarak 589 milyon dolar karşılığında, dünyanın en büyük online yemek siparişi platformu olan Delivery Hero bünyesine katılmıştır.

Nevzat Aydın, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi mezunlarına özel ABD bursu alarak San Francisco Üniversitesinde İşletme, Ekonomi MBA eğitimini almaya başladı.

21 yaşındayken hayata geçirdiği ilk projesi 700 kişilik bir grubu alarak Yunanistan’ın Selanik ilçesindeki U2’tu konserine götürmek oldu. Öğrencilik yıllarında birçok kurumsal şirkette stajyer olarak çalıştı.

San Francisco’da yüksek lisans eğitimi alırken silikon Vadisi’nde bulunan start-up işleri yakından gözlemleme fırsatı buldu. İlgisini özellikle yemek siparişi modelleri üzerinde tuttu ve türk tüketicilere özel bir model geliştirerek bu alanda bir girişim başlatma kararı verdi. MBA’nın bitmesine 6 ay varken okulu yarıda bırakıp, bu girişimi hayata geçirmek için İstanbul’a döndü.

2001 tarihinden beri CEO’luğunu yaptığı Yemeksepeti’ndeki görevinden 1 Kasım 2021 tarihinde ayrıldı.

2013 ve 2015 yıllarında Fortune dergisinin 40 Yaş altı 40 Listesi’nde birinci seçildi.

178 farklı ülkede faaliyet gösteren Küresel Girişimcilik Ağı(GEN)’nın Türkiye ayağı olan GEN Türkiye’yi 2020 yılında, kendi yönetim kurulu başkanlığında kurdu.