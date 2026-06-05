Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni vurulmuştu… Güran ailesinden açıklama

Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin vurulmasının ardından Güran ailesi yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Bazı çevrelerin her olayda olduğu gibi yine gerçekleri çarpıtarak mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştığını görmekteyiz. Yıllardır sürdürülen iftira, hedef gösterme ve tahriklere rağmen sağduyumuzu koruduk, bundan sonra da korumaya devam edeceğiz" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün Kayalar ve Bahtiyar aileleri arasında yaşanan olay hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle olay, Tavşantepe Köyü'nde değil; Nevzat Bahtiyar'ın ailesinin yaşadığı Çarıklı Köyü'nde yaşanmıştır.

Salim Güran'ın cezaevinde bulunması nedeniyle muhtarlığa vekâlet eden Kayalar ailesinden gençler, Nevzat Bahtiyar'ın ailesinin yaşadığı Çarıklı Köyü'nde bulunan muhtarlığın karşı tarafındaki berbere gitmiştir. Bu sırada Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni tarafından söz konusu gençlere saldırı gerçekleştirilmiş, olayın büyümesi üzerine aile bireylerinin de bölgeye gelmesiyle her iki taraftan yaralananlar olmuştur.

Bazı çevrelerin her olayda olduğu gibi yine gerçekleri çarpıtarak mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştığını görmekteyiz. Yıllardır sürdürülen iftira, hedef gösterme ve tahriklere rağmen sağduyumuzu koruduk, bundan sonra da korumaya devam edeceğiz.

Ancak kamuoyu şunu da unutmamalıdır ki; "gariban" olarak lanse edilmeye çalışılan Nevzat Bahtiyar ve ailesi, 16 Nisan 2026 tarihindeki duruşmaya ruhsatsız silahlarla gelmiş, duruşma sonrasında gerçekleştirilen silahlı saldırı nedeniyle tutuklanmıştır.

Ayrıca ailemizi hedef gösteren, kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşım ve iftiralar hakkında da gerekli tüm hukuki ve cezai süreçler başlatılacak, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Hiç kimsenin algılar üzerinden ailemizi hedef almasına sessiz kalmayacağız.

GÜRAN AİLESİ”