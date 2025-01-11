Nicolas Maduro'nun yemin töreni: Türkiye'yi temsilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezuela'da 3'üncü kez devlet başkanı seçilen Nicolas Maduro’nun yemin törenine katıldı.
Venezuela'da 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini yüzde 52 oyla 3'üncü kez kazanan Nicolas Maduro, yeni dönemi için bugün yemin etti.
Yemin törenine Türkiye'yi temsilen katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizi temsilen Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro’nun yemin töreni seremonisine katıldık. Türkiye-Venezuela dostluğunu pekiştiren bu güçlü bağları daha da ileriye taşıyacak iş birlikleri için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Etiketler: #Nicolas Maduro #Venezuela #yemin töreni
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