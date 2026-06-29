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Niğde'de havai fişek fabrikası patlaması: 2 şüpheli tutuklandı

Niğde'de havai fişek fabrikası patlaması: 2 şüpheli tutuklandı

29.06.2026 10:41:00
Güncellenme:
AA
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Niğde'de havai fişek fabrikası patlaması: 2 şüpheli tutuklandı

Niğde'nin Bor ilçesindeki havai fişek fabrikasında 26 Haziran'da meydana gelen ve bir işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde yer alan havai fişek fabrikasında meydana gelen ve bir işçinin ölümüne, bir işçinin de yaralanmasına neden olan patlamaya ilişkin hukuki süreç devam ediyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.  Adliye girişinde hastanede sağlık kontrolünden geçirildikleri öğrenilen zanlılar, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, her iki şüphelinin de patlamadaki olası sorumlulukları nedeniyle tutuklanmasına karar verdi. 

NE OLMUŞTU?

Niğde'nin Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde bulunan özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, 26 Haziran 2026 tarihinde henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana gelmişti. Patlamanın etkisiyle fabrikanın yer altı deposunda yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Ancak patlamada yaralanan işçilerden Nuri Özkan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Diğer yaralı işçi Yasin Demirbaş'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, aynı havai fişek fabrikasında 2018 yılında da benzer bir patlama yaşandığı ve o olayda da iki kişinin yaşamını yitirdiği kamuoyunun gündemine gelmişti. İçişleri Bakanlığı, son patlamanın ardından olayı incelemek üzere Mülkiye Başmüfettişi ve Polis Başmüfettişi görevlendirildiğini duyurmuştu.

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