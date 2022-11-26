Niğde'de asker uğurlamasında havaya ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Niğde'de düzenlenen asker uğurlama eğlencesinde, havaya rastgele ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki düğün salonunun önünde düzenlenen asker uğurlama eğlencesinde havaya rastgele ateş edilmesi sonucu kurşunların isabet ettiği Ö.T. (56) ve M.T. (20) yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Göğsüne kurşun isabet eden Ö.T'nin durumunun ağır olduğunu öğrenildi.
Ekipler, tabancayı ateşleyen kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
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