Niğde'de 'çocuk gelin' skandalı: Pardon, siz hiç 15 yaşında evlendiniz mi?

Yayınlanma: 04.07.2023 - 20:16

Güncelleme: 04.07.2023 - 20:20

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğunun zorla evlendirildiğine yönelik paylaşımlar sosyal medyada yankı uyandırdı. Kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yapan yarın evlendirileceğini belirten çocuğun, "Pardon, siz hiç 15 yaşında evlendiniz mi?" paylaşımı sonrası Niğde Valiliği'nden açıklama geldi.

'KONUNUN TAKİBİ İÇİN HAREKETE GEÇİLMİŞTİR'

Konunun takip edildiği belirtilen açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında, Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde ikamet eden bir kız çocuğunun 15 yaşında zorla evlendirildiğine yönelik paylaşımlar üzerine güvenlik güçlerimiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir" denildi.

Valiliğin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Niğde İl Müdürlüğünün harekete geçtiğini, hakkında bakım tedbiri kararı alınan çocuğun Bakanlık kuruluşuna yerleştirildiğini bildirdi.

? Sosyal Medyada Yer Alan 15 Yaşındaki Çocuğumuzun Paylaşımına İlişkin Basın Açıklamamız ?? pic.twitter.com/1J75VcMbQK — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) July 4, 2023

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"15 yaşındaki çocuğumuzun sosyal medyada küçük yaşta zorla evlendirildiğine dair yaptığı paylaşımla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir."