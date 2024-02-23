Niğde’de 'dinozor fosili bulundu' iddiası: Traverten kalıntısı çıktı!
Niğde’de bir yurttaş, dinozor fosili bulduklarını ileri sürerek, fosillerin incelenmesini talep etti. Valilikten yapılan açıklamada, 'fosil' olduğu iddia edilen kalıntıların traverten kalıntısı olduğu bildirildi.
Niğde'de bir yurttaşın köyde bulduğu sosyal medyada "dinozor fosili" diye paylaşılan kalıntıların, traverten taş yumruları olduğu belirlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulukışla ilçesine bağlı Başmakçı köyü yakınlarında "dinozor fosili bulunduğuna" dair sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine konunun uzmanları tarafından bölgede inceleme yapıldı.
İnceleme sonucunda fosil kalıntılarına benzetilen malzemelerin, bölgenin jeolojik yapısına uygun kalsiyum karbonat içerikli traverten taş yumruları olduğu tespit edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan o isimlere çizik
- '4 ilçe el değiştirebilir'
- 'Atatürk’e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş...'
- Galatasaray Avrupa'ya veda etti!
- Said Nursi 'sevdalısı' profesör baskı mı yaptı?
- TKP'den İstanbul kararı
- Sparta Prag taraftarından skandal pankart!
- 'Niçin desteklediğini ben biliyorum...'
- Dünyanın en pahalı plakası rekor kırdı!
- 'Kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek'