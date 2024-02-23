Niğde’de 'dinozor fosili bulundu' iddiası: Traverten kalıntısı çıktı!

Niğde’de bir yurttaş, dinozor fosili bulduklarını ileri sürerek, fosillerin incelenmesini talep etti. Valilikten yapılan açıklamada, 'fosil' olduğu iddia edilen kalıntıların traverten kalıntısı olduğu bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 16:21
Niğde’de 'dinozor fosili bulundu' iddiası: Traverten kalıntısı çıktı!
Abone Ol google-news

Niğde'de bir yurttaşın köyde bulduğu sosyal medyada "dinozor fosili" diye paylaşılan kalıntıların, traverten taş yumruları olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulukışla ilçesine bağlı Başmakçı köyü yakınlarında "dinozor fosili bulunduğuna" dair sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine konunun uzmanları tarafından bölgede inceleme yapıldı.

İnceleme sonucunda fosil kalıntılarına benzetilen malzemelerin, bölgenin jeolojik yapısına uygun kalsiyum karbonat içerikli traverten taş yumruları olduğu tespit edildi.


Niğde haberleri dinazor haberleri fosil haberleri

İlgili Haberler

Dinazor heykeline saldıran çevre aktivistleri gözaltına alındı

Dinazor heykeline saldıran çevre aktivistleri gözaltına alındı
Arjantin'de 100 milyon yıl öncesine ait dinazor fosili keşfedildi

Arjantin'de 100 milyon yıl öncesine ait dinazor fosili keşfedildi
Zonguldak'ta bulundu... Dinazorlar çağından kalma!

Zonguldak'ta bulundu... Dinazorlar çağından kalma!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İç çamaşırlarıyla basılan yenge skandalı: Sosyal medyada büyük tepki!

İç çamaşırlarıyla basılan yenge skandalı: Sosyal medyada büyük tepki!
'ÇED'in heyelanla ne ilgisi var' diyen Murat Kurum'a uzmanlardan tepki: O imza facia getirdi

'ÇED'in heyelanla ne ilgisi var' diyen Murat Kurum'a uzmanlardan tepki: O imza facia getirdi
Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke’a İmparatorluk Nişanı

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke’a İmparatorluk Nişanı
Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaret etmesiyle ilgili II.Abdülhamit'in torunundan açıklama

Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaret etmesiyle ilgili II.Abdülhamit'in torunundan açıklama
Biden hayatını kaybeden Rus muhalefet lideri Navalni’nin ailesi ile görüştü: ‘Vazgeçmeyecek!’

Biden hayatını kaybeden Rus muhalefet lideri Navalni’nin ailesi ile görüştü: ‘Vazgeçmeyecek!’
Madencilikle ilgili sözleri gündem olmuştu: Celal Şengör’den açıklama geldi

Madencilikle ilgili sözleri gündem olmuştu: Celal Şengör’den açıklama geldi
Yeni Superman filmi ‘Superman: Legacy’ filminden ilk kare yayınlandı!

Yeni Superman filmi ‘Superman: Legacy’ filminden ilk kare yayınlandı!