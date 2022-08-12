Arjantin'de 100 milyon yıl öncesine ait dinazor fosili keşfedildi
Paleontologlar, Arjantin'in güneyinde 100 milyon yıl öncesine ait küçük zırhlı dinozor fosili keşfettiklerini duyurdu.
The Guardian'ın haberine göre, Bilim insanları, Arjantin'in güneyinde, yaklaşık olarak ev kedisi boyutlarına sahip küçük zırhlı dinozor fosili keşfedildiğini duyurdu.
Bilim insanları, Jakapil kaniukura adı verilen fosilin "1.5 metre uzunluğa ve 4 ila 7 kilogram ağırlığa sahip olduğunu" aktardı.
Bilim insanları ayrıca, Jakapil'in Kretase dönemine ait zırhlı bir dinozor türünün ilk örneği olduğunu söyledi.
Paleontologlar, Jakapil için "Stegosaurus ve Ankylosaurus dinazor türlerine ait özellikler içeren Thyreophoran dinozor grubunun bir parçasıdır" açıklamasında bulundu.
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