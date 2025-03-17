Niğde'de hareketli dakikalar: 2 polis memurunu yaraladı, ayağından vurularak yakalandı

Niğde'de çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine adrese sevk edilen 2 polis memurunu keser ve bıçakla yaralayan madde bağımlısı E.Y.Ö. (18), tabancayla ayağından vurularak yakalandı.

Niğde'de hareketli dakikalar: 2 polis memurunu yaraladı, ayağından vurularak yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 15:21

Olay, saat 13.00 sıralarında Niğde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eve, çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Elinde bıçak ve keserle kapıyı açan madde bağımlısı E.Y.Ö. dışarı çıkarak, polislere saldırdı. Polis memurları Adem G. (50) ve Deniz E. (30), vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada şüphelinin annesi de polise taş attı.

Polis memurlarının ihbarı üzerine adrese takviye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. E.Y.Ö., polisler tarafından tabancayla ayağından vurularak yakalandı. E.Y.Ö., Adem G. ve Deniz E., ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis gözetiminde olan E.Y.Ö.'nün tedavisinin ardından emniyete götürüleceği belirtildi.

Öte yandan, polis memurunun ateş ettiği anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #uyuşturucu #madde bağımlısı #Niğde

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