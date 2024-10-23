Niğde'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı

Niğde'de silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 07:40

Alınan bilgiye göre, Bor ilçesindeki bir kahvehanede işletme sahibi A.K. ile müşterisi M.B.N. bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kahvehaneden ayrılan M.B.N, bir süre sonra tabancayla gelerek işletmede bulunanlara ateş açtı.

Yaralanan A.K. ve müşterilerden Z.A, Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli M.B.N. gözaltına alındı.


Etiketler: #Niğde #gözaltı

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