Niğde’de kamyonun çarptığı yaya öldü

Niğde'de kamyonun çarptığı İsmet Özmen isimli yaya hayatını kaybetti.

Niğde’de kamyonun çarptığı yaya öldü
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 09:22

Niğde'de Ü.D’nin (60) kullandığı 51 DV 989 plakalı kamyon, Niğde-Nevşehir kara yolu Yeşilgölcük beldesinde yolun karşısına geçmek isteyen İsmet Özmen’e (59) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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