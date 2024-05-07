Nikah Sarayı’nda duaya izin vermeyen memura soruşturma

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'ndaki bir nikah töreninde ailelerin törene çağırdığı hocanın dua okumasını "Burası resmi daire, burada buna izin vermiyoruz. Evde yapabilirsiniz" diyen nikah memuru hakkında soruşturma açıldı. İçişleri Bakanlığı da müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 07.05.2024 - 14:44
Nikah Sarayı’nda duaya izin vermeyen memura soruşturma
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İzmir Karşıyaka'da bulunan Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda nikah öncesi ailelerin törene çağırdığı hoca, mikrofonla dua okumak istedi. Hocanın duaya başlamasının ardından yanlarına gelen nikah memuru, "Beyefendi, bir saniye. Burası resmi daire, burada buna izin vermiyoruz. Burası resmi daire, evde yapabilirsiniz. Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yaparsınız." diyerek hocanın elinden mikrofonu aldı. Ardından hoca mikrofonsuz bir şekilde dua okumaya devam etti. 

Olayın görüntülerinin sosyal medyadan paylaşılmasından sonra AKP’li isimlerin hedef gösterdiği nikah memuru hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında nikah memuru, ifadeye çağrıldı.

BAKANLIK DEVREDE

İçişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Karşıyaka belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonunda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.


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