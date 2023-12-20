Nilüfer Belediyesi’nden öğrencilere bir destek daha

Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:21

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:21

Bursa’nın Balıkesir Belediyesi, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden olan üniversite öğrencilerini yalnız bırakmıyor. Öğrencilerin barınma, yemek, ulaşım, burs, kitap gibi birçok destekle sorunlarını çözmeye çalışan Nilüfer Belediyesi, eşya desteği ile ilgili önemli bir projeye daha imza attı. Öğrenci evlerine destek olmak isteyen Bursalı yurttaşların iyi durumdaki eşyalarını evlerinden alan ekipler, ihtiyacı olan öğrencilerin evlerine teslim ediyor.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Eşya desteği alan bir öğrenci, "Nilüfer Belediyesi ekipleri ile karşılaştım. Bana ‘eksiğin var mı evde’ dediler. Yaklaşık 10-15 dakika içinde bulaşık makinesi ve halı geldi" derken bir başka öğrenci ise "Verilen KYK bursları ya da aileden gönderilen ücretler yeterli olmuyor. Bu enflasyon ortamında öğrenciler gerçekten çok büyük bir yük altında. Ev kiraları inanılmaz uçtu. Artık öğünler 100 lirayı aşıyor bütün öğünlerimiz. Bir öğünün bile belediye tarafından karşılanması totale vurduğunuzda çok fayda sağlıyor öğrenci bütçesine" diye ekledi.

ÖĞRENCİYE TAM DESTEK

Her zaman ve her ihtiyaçta gençlerin yanında olduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Öğrencilik yılları insan hayatında en güzel ama aynı zamanda en çok yokluk çekilen yıllardır. Biz kentimizde misafirimiz olan üniversite öğrencilerinin yaşamını kolaylaştırmak için çok sayıda çalışma yapıyoruz” dedi. Erdem, üniversite öğrencileri için neler yaptıklarını şöyle anlattı:

"Yurtlarda yer bulamayan öğrenciler için huzurevlerimizin boş odalarını açıyoruz. Gençlik Evi'nde ücretsiz internet, çay-kahve-sandviç, sıcak bir ders çalışma ortamı sağlıyoruz. Çamaşırlarını yıkamaları ve kurutmaları için NİL-PAK tesisini kullanabiliyorlar. Görükle’deki Giymiyorsanız Giydirin Kampüs ismi verilen mağazayı ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sunuyoruz. Bütçe olanaklarımız elverdiği ölçüde, gençlerimiz ekonomik krizin ağırlığı altında ezilmesin diye desteklerimizi sürdüreceğiz. İki binin üzerinde öğrenciye burs ve ulaşım desteği sağladık. Öğrencilerin en yoğun yaşadığı Görükle’de ücretsiz çorba ikramında bulunuyoruz.”