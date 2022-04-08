Nisa bebekten haber var: Fahrettin Koca duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Nisa bebekle ilgili son durumu paylaştı. Koca, "Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var" dedi.
İstanbul Pendik'te annesi tarafından terk edilen, daha sonra Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Nisa bebeğin sağlık durumunda flaş bir gelişme yaşandı.
"BİLİNÇLİ OLMASA DA TEPKİ VERİYOR"
Sosyal medya hesabından Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları ifade etti:
- Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin.
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