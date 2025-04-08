Nisan Karı Uludağ’da tatilci akınına neden oldu: Otelde yer kalmadı

Yayınlanma: 08.04.2025 - 15:38

Güncelleme: 08.04.2025 - 15:38

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da sezon kapanmış olsa da, Nisan ayında yağan kar tatilcileri yeniden bölgeye çekti. Soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışının görüldüğü Uludağ’da, vatandaşlar sezonun son kış keyfini yaşamak için konaklama yarışına girdi. 12 ay boyunca açık kalan tek otel olan Swissotel Uludağ Bursa'da ise önümüzdeki hafta sonuna kadar yer kalmadı.

Bursa'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Uludağ'da da kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 5 derecelere kadar düştüğü bölgede, kar kalınlığı bazı alanlarda 10 santimetreye ulaştı. Bu sürpriz kar yağışı, sezonun son kış tatilini değerlendirmek isteyenleri harekete geçirdi.

Swissotel Uludağ Bursa Otel Müdürü Tamer Karaca, yoğun talep nedeniyle otelde 3 gün boyunca yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını belirtti. Karaca, "Uludağ’a yakışan en güzel hava durumu kar yağışıdır. Bu manzarayı görmek isteyen vatandaşlar, sezonun son anlarını değerlendirmek için büyük ilgi gösterdi" dedi.

Otelin tarihi yapısına da değinen Karaca, binanın 1946 yılında sanatoryum hastanesi olarak kullanıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Uludağ’ın temiz havası nedeniyle burada şifa dağıtan bir yapı inşa edilmişti. Biz de bu özelliğini koruyarak, Swissotel Uludağ Bursa ve Bursa Business School projesiyle hem bir otel hem de bir eğitim ve kongre merkezi haline getirdik. 2024 yılında hizmete açtığımız bu yapı, sadece kış sezonuna değil yılın 12 ayına hitap edecek şekilde tasarlandı."

Karaca, otelin dört mevsim boyunca doğayla iç içe bir tatil sunmayı hedeflediğini vurgulayarak, yazın da yürüyüş, kaya tırmanışı, yoga ve doğa gezileri gibi aktivitelerle konuklara ruhsal ve fiziksel iyileşme imkanı sunduklarını belirtti. “Bizim için ‘sezon’ kelimesi artık tek başına anlam ifade etmiyor,” dedi.