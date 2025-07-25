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Nişantaşı'nda okulda yangın: 15 öğrenci tahliye edildi

Nişantaşı'nda okulda yangın: 15 öğrenci tahliye edildi

25.07.2025 13:05:00
Güncellenme:
DHA
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Nişantaşı'nda okulda yangın: 15 öğrenci tahliye edildi

Şişli Nişantaşı'nda bir okulda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yaz okulu nedeniyle okuldaki 15 öğrenci tahliye edildi.

Şişli Nişantaşı'nda bir okulda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yaz okulu nedeniyle okuldaki 15 öğrenci tahliye edildi.

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