Nişantaşı'nda okulda yangın: 15 öğrenci tahliye edildi

Şişli Nişantaşı'nda bir okulda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yaz okulu nedeniyle okuldaki 15 öğrenci tahliye edildi.
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Şişli Nişantaşı'nda bir okulda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yaz okulu nedeniyle okuldaki 15 öğrenci tahliye edildi.