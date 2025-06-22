'Nitelikli dolandırıcılık'tan hüküm giymişti... Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un 'Fatih Altaylı' paylaşımları gündem oldu!

Gazeteci Fatih Altaylı, dün kişisel YouTube kanalından yayımladığı videonun sosyal medyada kesilmesinin ardından hedef gösterilmiş, akşam saatlerinde de Teşvikiye'deki evinden polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Altaylı, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

UĞUR AKKUŞ: SENİ TUTUKLATACAM DEDİM NE OLDU?

Eski manken Ebru Şallı’nın boşanma aşamasındaki eşi iş insanı Uğur Akkuş, Şallı’nın Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında yaptığı açıklamaların ardından gazeteci Altaylı’yı sosyal medyada hedef almıştı.

Altaylı'nın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Akkuş, "Ne oldu seni tutuklatacağım dedim!" Akkuş sonraki paylaşımlarında da, “Ben ne dersem yaparım, yavaş yavaş öğreneceksiniz” notlarını düşerek paylaşım yaptı.





Akkuş, dün akşamki dikkat çeken Altaylı paylaşımlarının ardından bu defa, "Sıradaki gelsin bakayım durdurun beni durdurabilirseniz! Palamut mevisimini başlattım! Sıradaki!", "Sıradaki! Next Please!" şeklinde paylaşımlar yaptı.





EBRU ŞALLI UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

Ebru Şallı, Uğur Akkuş’tan şiddet gördüğünü söyleyerek mahkeme kararıyla uzaklaştırma aldırmıştı.

Şallı’nın bu açıklamaları, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalındaki programa katılarak kamuoyuna duyurmasıyla gündem olmuştu.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN HÜKÜM GİYDİ

İş insanı Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş, 2024 yılında bir alışverişte karşılıksız çek verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis ve 83 bin 320'şer lira da para cezasına çarptırılmıştı.

ERDOĞAN’IN FOTOĞRAFLARIYLA DOLANDIRICILIK YAPTI İDDİASI

Akkuş aynı zamanda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve pek çok bakanla çektirdiği fotoğrafları kullanarak Kuveyt Emiri’nin yakın akrabalarının başında olduğu Kuveyt Öksüzler Vakfı’nı yaklaşık 20 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilmiş, söz konusu durumun eski Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in 20 milyon doları Kuveytlilere ödemesiyle çözüldüğü ileri sürülmüştü.