Nizip'te 2 farklı bölgede orman yangını çıktı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir ormanlık alanın iki farklı bölgesinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

(İHA)
04 Eylül 2022 Pazar, 16:38
Nizip'te 2 farklı bölgede orman yangını çıktı
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Nizip ilçesinde bulunan Keklik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İki ayrı noktada çıkan yangınların ardından bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangının devam ettiği öğrenildi.


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