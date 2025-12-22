Noel'in resmi tatil ilan edilmesi için kanun teklifi

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, TBMM'ye dikkat çeken bir kanun teklifi sundu.
Aslan, 25 Aralık Noel Bayramı’nın resmî tatil ilan edilmesi amacıyla Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da değişiklik öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu.
Teklifin genel gerekçesinde, ilk Hristiyan topluluklarına dikkat çekilerek Antakya ve İznik örnekleri verildi. "Türkiye, Hristiyanlık tarihi açısından önemli bir coğrafya" denildi.
Aslan’ın sunduğu düzenlemenin kabul edilmesi halinde Noel Bayramı, Türkiye’de resmî tatil olarak ilan edilecek.