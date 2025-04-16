Norm fazlası öğretmen atama süreci başlıyor: 'Hukuka aykırı'

Yayınlanma: 16.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2025 - 07:42

Öğretmenlik Meslek Yasası’nda (ÖMK) “İllerde coğrafi özellikler ve ulaşım imkânları dikkate alınarak iki veya daha fazla ilçenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan grup” şeklinde açıklanan ve norm fazlası öğretmenler ile proje okulundan atılan öğretmenleri de ilgilendiren “ilçe grupları” Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in onayıyla oluşturularak, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Tebliğler Dergisi’nin Nisan 2025 sayısında yayımlandı. İlçe atamaları için başvurular önceki gün itibariyle sonlanırken sonuçlar ise bu hafta belli olacak. Atama sürecini gazetemize değerlendiren eğitimci Maksut Balmuk sürecin hukuka aykırı işletildiğini söyledi.

'MEVZUAT YA DA DÜZENLEME YOK'

Norm kadro atamasındaki hukuksuzluklara dikkat çeken Balmuk, "ÖMK'ye uyarlanmış öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği bugüne kadar yayınlanmadı. Kanun norm fazlası öğretmenlerin resen atamalarında öncelikle ilçe grupları içinde yapılacağını söylüyor. MEB’in yayımladığı kılavuzda ilçe gruplarından bahsetmiş ama yönetmelikte ilçe grupları yok. Kanun, ilçe grupları yönetmelikle belirlenir diyor ama böyle bir yönetmelik maddesi henüz yok. Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan ilçe grupları listeleri var ama o listelerin dayanağı sözleşmeli öğretmenlere ilişkin yönetmelik. Yani kadrolu öğretmenlerle ilgili ilçe grubu bağlamında bir mevzuat ya da düzenleme söz konusu değil" dedi.

'KANUN İL, MEB İLÇE DIYOR'

Balmuk, yasada konuya ilişkin maddenin MEB tarafından yanlış yorumlandığını belirtti. Yasaya göre norm fazlası öğretmenlerin il içinde boş olan okullara başvuru yapabileceğini ifade eden Balmuk, "Peki MEB’in kılavuzunda ne diyor? Norm fazlası öğretmenler ilçe grubu içindeki okullara başvuracak diyor. Yani kanun tüm il derken MEB ilçe grubu sınırlaması getirmiş. Bu hukuka, normlar hiyerarşine aykırı bir durumdur. Kanun maddesinin devamında ise boş kadrolara başvuran ve atanamayan öğretmenler ile hiç başvurmayanların öncelikle ilçe grupları olmak üzere il içinde resen atanabileceğinden söz ediliyor" diye konuştu.

'SÜREÇ ASKIYA ALINMALI'

Bunların üzerine MEB'in, "İlçe grubu içinde 40 tercih yapabilirsiniz. 40 tercihten birine atanamazsan ya da tercih yapmamışsan seni ilçe grubunda boş bir yere resen atayacağım. Bu aşamada da bir yere atanamayanlara il içinde boş kalan yerleri açarım, tercih yaparlar. Yine atanamayan ya da tercih yapmayanları ise il içinde resen atayacağım" tavrını takındığını aktaran Balmuk, "İşte bu gerekçelerle şu anda yapılmakta olan norm fazlası atamalarının hukuka, hukuktaki normlar hiyerarşine açıkça aykırı olduğunu değerlendirmekteyiz. MEB’in kanuna aykırı bazı uygulamaları öğretmen lehine olabilir fakat hiç kimsenin TBMM iradesini keyfine ya da duruma göre değiştirme hakkı da yetkisi de yoktur. Kanunda sorun varsa bunu ancak ve ancak kanunu yapan, yani TBMM düzeltebilir. Bu nedenlerle MEB bu süreci askıya almalıdır. Hatta bu süreç kanun değişikliği dahil yeniden düzenlenerek hem hukuki hem de adil bir yapı oluşturulabilir" değerlendirmelerinde bulundu.

'MALİ YÜKE BAKILMAKSIZIN YERLERİ DEĞİŞTİRİLECEK'

Bakan Tekin'in, "38 bin arkadaşımızın yüzde 80'inin görev süresi uzatıldı. Geriye kalan yaklaşık 6 bine yakın arkadaşımızın da görev süreleri uzatılmadı" sözlerini hatırlatan Balmuk şimdi de yaklaşık 65 bin öğretmeni ilgilendiren norm kadro fazlası öğretmen atama sürecinin başlatıldığını söyledi. Bu süreç ile on binlerce öğretmenin daha sürgün edileceğini işaret eden Balmuk, "MEB, ÖMK'ye koyduğu ilçe gruplarını ilk kez uygulayacak. Yani öğretmenler bir anda kendilerini 100 kilometre, hatta daha uzakta bulabilecek. Evli olup olmadığına, çocuklarının okulları olup olmadığına, ev değişikliği halinde üstleneceği mali yüke bakılmaksızın yerleri değiştirilecek. Değiştirilecek diyoruz çünkü tercihlerine yani istedikleri ilçelere atanamayalar resen atanacaklar" dedi.