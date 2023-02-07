Kahramanmaraş depremi havadan görüntülendi: Acı tablo derinleşiyor!

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 15:10

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 15:10

Kahramanmaraş'ta dün (6 Şubat 2023) meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem havadan drone ile görüntülendi.

İşte o korkunç manzara...

KAHRAMANMARAŞ

Çevre illerden de hissedilen depremde Kahramanmaraş'ta çok sayıda bina çöktü.

GAZİANTEP

Depremden etkilenen illerden biri olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalar havadan görüntülendi.

OSMANİYE

Şiddetli deprem nedeniyle çok sayıda yurttaşın hayatını kaybettiği illerden birisi olan ve enkazlardan yaralıların çıkarıldığı Osmaniye'de de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

ADANA

Adana'da depremde yıkılan 13 katlı apartmandaki arama-kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi.

HATAY

Maraş'taki depremden en çok etkilenen illerden biride Hatay oldu.