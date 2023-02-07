Kahramanmaraş depremi havadan görüntülendi: Acı tablo derinleşiyor!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ortaya koyduğu yıkıcı tablo havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş'ta dün (6 Şubat 2023) meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem havadan drone ile görüntülendi.
İşte o korkunç manzara...
KAHRAMANMARAŞ
Çevre illerden de hissedilen depremde Kahramanmaraş'ta çok sayıda bina çöktü.
GAZİANTEP
Depremden etkilenen illerden biri olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalar havadan görüntülendi.
OSMANİYE
Şiddetli deprem nedeniyle çok sayıda yurttaşın hayatını kaybettiği illerden birisi olan ve enkazlardan yaralıların çıkarıldığı Osmaniye'de de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
ADANA
Adana'da depremde yıkılan 13 katlı apartmandaki arama-kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi.
HATAY
Maraş'taki depremden en çok etkilenen illerden biride Hatay oldu.
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