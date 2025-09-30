NTV muhabirinin o görüntüleri gündem oldu: 'Açıklama' geldi

ABD Başkanı Donald Trump'la ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray’daki görüşmesi sırasında, NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın bir başka basın mensubuyla sohbeti sırasında ABD merkezli Associated Press (AP) kamerasına yansıyan sözleri gündem oldu.

Günay’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinden Türkiye'nin hiçbir şey kazanmadığı yönündeki ifadelerinin yanı sıra küfürlü değerlendirmeleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Görüntüler sonrası NTV'nin nasıl bir karar alacağı merak konusuyken Günay'dan kısa bir açıklama geldi.

Hüseyin Günay, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün gündemdeki talihsiz yerim başka ama sizinle paylaşmaya can attığım bir haber vardı. Bugüne denk geldi, tamamen tesadüf. Mutluluğumu sizinle paylaşmak ve bu sevincimize ortak olmanızı isterim. Baba oldum, artık hüso baba diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.