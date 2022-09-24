Nüfus müdürlükleri KPSS oturumları için açık olacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün ve yarın yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu.
Bakan Soylu, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlükleri ve emniyet birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu açıkladı.
Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, Emniyet birimlerimiz teyakkuz halinde.
Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli.
Olası bir aksilikte 6725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır
Nüfus müdürlüklerimiz, 24 Eylül cumartesi 07.00-14.30, 25 Eylül pazar 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarı dileklerimizle."
KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, Emniyet birimlerimiz teyakkuz halinde.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 23, 2022
?Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli.
?????Olası bir aksilikte 6725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır +
Video Haberler
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
- Aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar
- Avcı böcekler turunçgili koruyacak
- Kaldırımı bahçeye çevirmişti; iyileşme başladı
- Hayatını onlara adadı
- Artık kabusu oldu!
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan için harekete geçtiler
- İşte ilk sıradaki sürpriz isim
- Ses getiren çağrıya peş peşe yanıtlar
- 'Türkiye'ye hayırlı olsun'
- 'Onun derdi bizi niye gersin?'
- 'Artık karar verin...'
- Dolar endeksi 112 seviyesinin üzerine çıktı
- 'Bütün üyelerin adayı...'
- Net konuştu: 'Elbette orada olmayacağım'
- 'Bir devir kapanıyor' diyerek açıkladı