Nüfus müdürlükleri KPSS oturumları için açık olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün ve yarın yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2022 Cumartesi, 06:00
Nüfus müdürlükleri KPSS oturumları için açık olacak
Abone Ol google-news

Bakan Soylu, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlükleri ve emniyet birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu açıkladı.

Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, Emniyet birimlerimiz teyakkuz halinde.

Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli.

Olası bir aksilikte 6725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır

Nüfus müdürlüklerimiz, 24 Eylül cumartesi 07.00-14.30, 25 Eylül pazar 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarı dileklerimizle."


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2022 KPSS kpss nüfus

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler