"Nükleer atıklar nereye götürülüyor?"

Yayınlanma: 27.11.2024 - 13:26

Güncelleme: 27.11.2024 - 13:32

İzmir’in Gaziemir Emrez Mahallesi’nde 'İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen atıl durumdaki akü geri kazanım fabrikası sahasındaki radyoaktivite bulaşmış cüruf atıklar sorun yaratmaya devam ediyor. EKOVAR Şirketi’nin yürüttüğü temizlik çalışması 24 Temmuz’da başlamış; ancak çalışma esnasında gaz emisyonu ortaya çıkınca ertesi gün çalışmalar durdurulmuştu. Alanda yapılan temizlikte ise personelin sadece yelek ve baret giydiği gözlenmişti. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, nükleer atıkların yetkili firma tarafından Manisa'nın Soma ilçesindeki çimento fabrikalarına götürülerek yakıldığını söylemesi İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın tarafından Meclis gündemine taşındı.

Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan alınan bilgiye göre; radyoaktif atıkları Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun (TENMAK) alması gerekliğini aktaran Taşkın, “İlgili Bakanlıklar nükleer atıkların temizlenmesinde yavaş davranıyor. Ayrıca süreci yıllardır şeffaf bir şekilde yürütmüyor ve yerel yönetimleri bilgilendirmiyorlar. Halbuki halk sağlığı için büyük bir tehlike yaratan bu konunun ivedilikle çözüme kavuşturulması ve tüm paydaşların bilgilendirilmesi gerekirdi” diye konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a nükleer atıkların usulsüz bir şekilde yakılması iddiasıyla ilgili soru önergesi veren Taşkın konuyu takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Taşkın bakanlara şu soruları yöneltti: