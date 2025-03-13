Nükleer atıklara soruşturma
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'İzmir'in Çernobili' olarak bilinen eski kurşun fabrikasındaki nükleer atıkları boş arsaya döken şirketler be kamyon şoförleri hakkında soruşturma başlattı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü denetim ekipleri, Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi'ndeki 'İzmir'in Çernobili' olarak bilinen eski kurşun fabrikası atıklarının Torbalı ilçesi Yoğurtçular Mahallesi'ndeki boş bir alana izinsiz şekilde döküldüğünü tespit etmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Savcılıkça kurulan Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosu, iki hafriyat şirketi yetkilisi ve dört hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında 5237 Sayılı TCK'nin 181.maddesinde düzenlenen Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçuna ilişkin olarak derhal soruşturma başlattığını duyurdu.
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