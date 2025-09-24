Numan Kurtulmuş komisyonda yasal düzenleme için tarih verdi: 'Artık dinleme faslının sonuna geliyoruz'

Düşünce ve araştırma merkezlerinin temsilcilerinin dinleneceği Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında Tören Salonu’nda toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Numan Kurtulmuş, bugün on ikinci toplantının yapıldığını belirterek, komisyonun 20 Ağustos'taki toplantısında dinlenen İHH Bölge Diplomasi Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Vahdettin Kaygan’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kurtulmuş, “Bugün memleketi Bingöl'de toprağa verilecek. Burada hem bizimle paylaştıkları fikirleri dolayısıyla hem de yaptığı özellikle insani diplomasi konusunda yaptığı şimdiye kadarki hizmetler dolayısıyla kendisini rahmetle, saygıyla anıyoruz” dedi.

Bugüne kadar toplantılarda 80 kişinin dinlendiğini belirten Kurtulmuş, bazı sivil toplum kuruluşlarının bir, bazılarının birden fazla kişiyle temsil edildiğini, 50 saati aşkın bir çalışmayı ortaya koyduklarını, yaklaşık 830 sayfa tutanak tutulduğunu anlattı.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Şimdi artık yavaş yavaş bu dinleme faslının sonuna doğru geliyoruz. Önümüzdeki süreçte muhtemelen ekim ayı içerisinde, sizlerden gelen tekliflerle gündemimizde olan diğer sivil toplum kuruluşlarının da dinlenmesini sağladıktan sonra artık TBMM Genel Kuruluna yapacağımız teklifleri hazırlıyoruz, yapacağız. Gerek yasal düzenlemeler olsun gerek oluşturacağımız komisyonun çalışma raporu olsun, bunlarla ilgili çalışma dönemi içerisine gireceğiz. Bizim açımızdan planladığımız gibi hatta planladığımızdan daha disiplinli ve verimli geçen bir süreç oldu. Burada herkes kendi fikirlerini dile getirdi. Kimsenin fikirlerine müdahale etmedik, konuştuklarına müdahale etmedik ve her birisi kayda geçti.

Ortak olarak söylenen hususlardan birisi, 'eğer bu komisyon çalışmalarını başarıyla tamamlarsa gerçekten tarihi bir fonksiyon icra etmiş olacak ve Türkiye siyaseti, Türkiye demokrasisi bakımından da çok önemli bir eşik aşınmış olacaktır.' Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde şimdiye kadar getirdiğimiz disiplin ve çalışma bütünlüğü içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne millet adına yaptığımız bu vazifenin bir sonucu olan görüşlerimizi bir rapor olarak ifade etmek, iletmek mümkün olur."

"FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIMA KARARI ALAN ÜLKELERİN MECLİSLERİNİ KUTLUYORUM"

Numan Kurtulmuş, konuşmasında, İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve bazı ülkelerin Filistin Devleti’ni tanıma kararına da değindi.

Son iki gündür New York’ta BM Genel Kurulu’nda tarihi oturumlara şahit olduklarını söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler'de bu kadar büyük katılımlı Gazze oturumunun gerçekleşmiş olması ve 10 ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu münasebetiyle Filistin Devleti'ni tanıma kararını alması her türlü takdirin üstündedir. Bildiğiniz gibi bu kararlar ülkelerin meclislerinde onaylanıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki milli iradenin merkezi olarak TBMM adına bu kararı alan ülkelerin meclislerini ve hükümetlerini canı yürekten tebrik ediyorum. Önemli bir aşamadır. Bu toplantıların Filistin davası bakımından fevkalade önemli bir geçiş dönemi olduğuna inanıyorum. Herhalde bu salonda bulunanlara birkaç sene önce denseydi ki 'Fransa, İngiltere, Avustralya, Kanada gibi ülkeler Filistin Devleti'ni tanıyacak’ bunun neredeyse imkansıza yakın bir şey olduğunu hepimiz ifade ederdik.

Ama uluslararası alanda bu ülkeler de başta olmak üzere insanlık cephesinin ortaya koyduğu fevkalade güçlü bir direniş ve İsrail'in siyonist hükümetinin, siyonist rejimin ortaya koyduğu insanlık suçlarına karşı artık vicdanın, insanlığın sınırlarının zorlanmış olması dünyanın birçok yerinde Filistin davasına olan sempatiyi artırmış ve siyonist rejimine karşı nefreti çoğaltmıştır. Batı ülkelerinin başkentinde bile siyonist rejimine karşı nefretin herhalde tarihi olarak en yüksek noktada olduğunu söylemek hiç de abartılı olmayacaktır. Halkların, insanlık cephesinin ortaya koyduğu bu tavır Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da yansımış, çok sayıda ülkenin temsilcisi de Filistin davasına destek verdiğini ifade etmiştir.

Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletimizin hislerine tercüman olarak milletimizin çok ötesinde çok geniş bir coğrafyanın ve dünyanın hemen her yerindeki mazlum milletlerin temsilcisi olarak hem Gazze özel oturumunda hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapmış olduğu konuşma tarihi niteliktedir, tarihe not düşmüştür.

"FİLİSTİN DAVASINA VERMİŞ OLDUĞU DESTEK BİR KERE DAHA TEYİT EDİLMİŞ"

Türk milletinin bütün olarak Filistin davasına vermiş olduğu destek bir kere daha teyit edilmiş ve bu destekte her türlü siyasi manipülasyonun üstünde vicdani ve insani gerekçelerle ortaya konulmuştur. Biz de TBMM olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızın her iki oturumda ortaya koyduğu bu tavrı fevkalade önemli bulduğumuzu, sonuna kadar desteklediğimizi bir kere daha ifade etmek isterim."

İsrail’in soykırımları karşısında TBMM’de her zaman tavır ortaya konulduğunu ve parti gruplarının da istisnasız bu konuda milletin ortak duruşunu sergilediğini vurgulayan Kurtulmuş, bu kapsamda TBMM Genel Kurulu’nda beş önemli kararın oy birliğiyle kabul edilerek, Türkiye’nin Filistin davasına verdiği destek ve İsrail'in saldırganlığına karşı tavrını uluslararası kamuoyuna ilan ettiğini anlattı.

Kurtulmuş, “Ümit ederiz ki bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncelikle acil bir ateşkesin sağlanması, barışın temin edilmesi ve maalesef açlıktan her gün ölümlerin arttığı Gazze Şeridi’nde artık insani yardımların süratle ulaştırılmasına vesile olsun ve Filistin Devleti'nin sadece kâğıt üzerinde tanınan bir devlet değil hakikatte var olan, sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü sağlanmış, sınırları belli, egemenliği hiçbir şekilde tartışma konusu olmayan bir Filistin Devleti'nin kuruluşuna vesile olsun diye temenni ediyorum ve bu aşamada Birleşmiş Milletler'deki bu toplantıların önemli bir kazanımı olduğunun da altını çizmek istiyorum” dedi.

Kurtulmuş’un konuşmasının ardından komisyona davet edilen düşünce ve araştırma merkezlerinin temsilcilerinin konuşmalarına geçildi.

Toplam 10 konuşmacının dinleneceği toplantıda, her bir konuşmacıya 15 dakika süre verildi.