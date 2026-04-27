Numune alındı: Tekirdağ'da gölette toplu balık ölümlerine inceleme

Numune alındı: Tekirdağ'da gölette toplu balık ölümlerine inceleme

27.04.2026 15:49:00
Güncellenme:
DHA
Numune alındı: Tekirdağ'da gölette toplu balık ölümlerine inceleme

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Ulaş Göleti'nde toplu balık ölümleri yaşandı. İnceleme başlatan ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi'nde bulunan ve tarımsal sulamada kullanılan Ulaş Göleti'nde dün akşam saatlerinde toplu balık ölümleri yaşandı.

NUMUNE ALINDI

Göletin içi ve savak kısmında binlerce ölü sazanı görenler durumu Ergene Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Müdürlükten gelen ekipleri su ve ölü balıklardan numune alıp incelemeye gönderdi.

Çevrede bulunan fabrikaların atık sularının gölete aktığı iddiaları üzerine Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de çalışma başlattı.

