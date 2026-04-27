Numune alındı: Tekirdağ'da gölette toplu balık ölümlerine inceleme

Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi'nde bulunan ve tarımsal sulamada kullanılan Ulaş Göleti'nde dün akşam saatlerinde toplu balık ölümleri yaşandı.
NUMUNE ALINDI
Göletin içi ve savak kısmında binlerce ölü sazanı görenler durumu Ergene Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Müdürlükten gelen ekipleri su ve ölü balıklardan numune alıp incelemeye gönderdi.
Çevrede bulunan fabrikaların atık sularının gölete aktığı iddiaları üzerine Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de çalışma başlattı.