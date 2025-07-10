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Nurcan Sarkın Zeyrek, eşi Ferdi Zeyrek'i duygu yüklü bir mesajla andı

Nurcan Sarkın Zeyrek, eşi Ferdi Zeyrek'i duygu yüklü bir mesajla andı

10.07.2025 13:51:00
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Haber Merkezi
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Nurcan Sarkın Zeyrek, eşi Ferdi Zeyrek'i duygu yüklü bir mesajla andı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bir ay önce aramızdan ayrıldı. Eşi Nurcan Sarkın Zeyrek, eşi hakkında duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından bir ay geçti.

Zeyrek, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Zeyrek'in eşi Nurcan Sarkın Zeyrek, sosyal medya hesabından eşi Ferdi Zeyrek hakkında şu paylaşımı yaptı:

"1 aydır sen buralarda yokken dönüyormuş dünya, takvimlere  sorarsan. Gün aydınlanıyor yüreğim kararırken sonra gün de kararıyor usulca, her gün sensiz kaldığım gün aslında.

Zaman bile acı çekiyor sanki, gittiğinden beri bi’tuhaf..

Ne çok zaman geçti sensizliğin acısıyla başbaşa kalalı.. Ne az zaman geçti seninle biz  başbaşa olalı.

Hani bir göz açıp kapatışı kadar derler ya bu yalan dünya. Gözlerimi her kapattığımda yanımdasın sen Kalbim.

Gözlerimi her açtığımda da sensizliğim.

Ne  dünya eski dünya, ne  zaman eski zaman. Mekan desen hep eksik hep sensizliğin acısını hatırlatan.

Değişmeyen; Gittikçe çoğalan hasretin...

Değişmeyen; Sen her nerde olursan ol ben seni yine çok severim.

Değişmeyen;  Sen, ben, üç güzel yavrumuz yani biz, sonsuza dek çok güzel bir aileyiz, Kalbim."

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