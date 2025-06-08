Nurcu vakfın devlet okulunda düzenlediği yaz Kuran kursu eleştirilere neden oldu: Cemaat okula taşındı

İstanbul Kâğıthane’deki Zuhal İlkokulu’nda, erkek öğrencilere yönelik yaz Kuran kursu düzenlendi. Etkinliği, kamuoyunda Nurcular cemaatiyle bağlantılı olduğu bilinen Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı organize etti. Duyurularda Elifba, dualar, Kuran, siyer ve iman hakikatlerinin yanı sıra piknik, spor ve “sürpriz ödüller” vaat edildi. 30 Haziran-8 Ağustos arasında, hafta içi yapılacağı duyurulan etkinliğin, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf erkek öğrencilere yönelik olduğu ifade edildi.





Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Sekreteri Hizam Hasırcı, bu uygulamanın hem anayasaya hem de eğitimde laiklik ilkesine aykırı olduğunu ifade etti. “Devletin okullarında dini vakıfların faaliyet yürütmesi, açık biçimde laik eğitimi aşındırmakta” diyen Hasırcı, yalnızca erkek öğrencilere yönelik olmasıyla kursun ayrımcı bir uygulama haline geldiğini belirtti. Hasırcı, “Bu faaliyetler hem Tevhidi Tedrisat Kanunu’na hem de anayasanın eşit yurttaşlık ilkelerine aykırıdır” ifadelerini kullandı. Eğitimde cemaatlerin bu derece görünür hale gelmesinin sistematik bir dönüşüm olduğuna dikkat çeken Hasırcı, “Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz” dedi.

NURCULARIN ETKİSİ ARTIYOR

Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı, kendisini “ahlaki değerleri yaşatma” amacıyla tanımlasa da, faaliyetlerinde Risalei Nur külliyatı ve Said Nursi referanslarına sıkça yer verdi. Bu yönüyle, Nurcular cemaatiyle ideolojik yakınlık taşıdığı görüldü. Cemaatin Fethullah Gülen’den ayrı kalan kolları, son yıllarda vakıf ve dernekler üzerinden devlet okullarında varlık göstermeye devam etti.