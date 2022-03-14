Meral Akşener'den 'Tıp Bayramı' mesajı

14 Mart 2022 Pazartesi, 09:21

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Akşener mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Karanlık işgal günlerinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den yükselen o cesareti de, pandemi döneminde kalplerimizi ağrıtan o özveriyi de, nankör bir zihniyete rağmen gösterilen fedakârlığı da, Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!