Meral Akşener'den 'Tıp Bayramı' mesajı

İYİ Parti lideri Meral Akşener 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Akşener mesajında "Nankör bir zihniyete rağmen gösterilen fedakârlığı da Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!" dedi

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2022 Pazartesi, 09:21
Meral Akşener'den 'Tıp Bayramı' mesajı
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Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Akşener mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Karanlık işgal günlerinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den yükselen o cesareti de, pandemi döneminde kalplerimizi ağrıtan o özveriyi de, nankör bir zihniyete rağmen gösterilen fedakârlığı da, Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!



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