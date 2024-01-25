Nurettin Yıldız çocuk evliliklerini Kuran'a dayandırdı

Yayınlanma: 25.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 25.01.2024 - 06:19

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, çocuk evliliklerinin Kuran’a uygun olduğunu savunarak “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Küçük çocukların da evlenebileceklerine dair hüküm Talak Suresi’nin 4. ayetidir. Aybaşı olmamışlar üç ay beklesin diyor. Kim aybaşı olmaz? Çocuk yaştakiler. Demek ki Kuran, çocukların aybaşı olmadan önce nikâhlanabileceklerini de kabul ediyor” dedi.

‘APAÇIK SAPKINLIK’

Yıldız’ın çocuk evliliklerine Kuran’a dayandıran fikirleri tepki çekti. İlahiyatçı-felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, “Bu apaçık sapkınlıktır. Bu asılsız iddialar laik hukuka ve Türk toplumunun kültürel değerlerine meydan okumaktır” dedi.

Prof. Dr. Filiz, Yıldız’ın ifadelerine karşı “Çocuklarla ergenlikten önce bile evlenilebileceğini öne sürmek, en başta çocuklara yönelik cinsel taciz ve saldırganlığı meşrulaştırmaktır. Ayrıca nikâh ve evlilik, İslamda teşvik edilmiş olsa dahi ne Kuran’a inanıp inanmamakla ilgilidir ne de şeriatın bir gereğidir. Çocuk evlilliğini savunmak Kuran’a ve İslama iman etmekle bir tutulamaz” dedi.

Filiz, “Ayetleri çarpıtıp çocukların istismarına yol açacak çağdışı anlayışlara dini kılıf bularak şeriat despotizmini yanlış dinsel çıkarımlarla meşrulaştırmak laik Cumhuriyet birikimine vurulacak en büyük darbedir” ifadelerini kullandı.