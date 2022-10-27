Nurgül Altıntaş’ı katleden bekçi Eyüp Doğan’a müebbet hapis cezası

27 Ekim 2022 Perşembe, 21:16

Kağıthane’de 25 Eylül 2021 tarihinde sevgilisi olduğu iddia edilen bir çocuk annesi Nurgül Altıntaş ile parkta buluştukları sırada aralarında çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıyla öldürdüğü öne sürülen bekçi Eyüp Doğan’ın yargılandığı davada bugün karar çıktı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Eyüp Doğan getirildi. Duruşmada tarafların avukatları ve Nurgül Altıntaş’ın ailesi de katıldı.

SANIK: DURDUK YERE ÖLDÜRMEDİM

Esasa ilişkin savunma yapan sanık Doğan, “Kendimi izah edemediğimi düşünüyorum. Ben bu insanı durduk yere hiçbir şey yokken öldürmüş bulunmadım. Benim gece bekçiliği yapmamı küçümseyerek benimle dalga geçti. Ben bu olay yaşandığı için üzgünüm ve pişmanım. Olay bir cinnet anında gerçekleşti, öldürme kastıyla bir hareket etmedim” diye konuştu.

“KEŞKE AŞIK OLDUĞUM MESLEĞİME DEVAM EDEBİLSEYDİM”

Karar açıklanmadan önce kendisine son sözü soru Eyüp Doğan, “Sözün bittiği yerdeyiz. Keşke Nurgül yaşasaydı, ben de âşık olduğum mesleğime devam edebilseydim” dedi.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Eyüp Doğan’ı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada indirim yapmadı.

“DEVLETİN SİLAHIYLA DEVLETİ KORUYACAĞINA KIZIMI VURDU”

Nurgül Altıntaş’ın annesi Emine Akbaş, karar açıklandıktan sonra, “Devletin silahıyla devleti koruyacağına kızımı vurdu” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Eyüp Doğan’ın maktul Nurgül Altıntaş ile sevgili oldukları, 25 Eylül 2021 tarihinde mesajlaşarak Mecidiyeköy civarında buluştukları anlatıldı. Sanık Doğan’ın kiraladığı bir otomobil ile maktulü buluştukları noktadan alarak Kağıthane’de bir parka götürdüğünün anlatıldığı iddianamede, Eyüp Doğan'ın bir süre tartıştığı Nurgül Altıntaş’a yanında bulundurduğu beylik tabancasıyla ateş ederek yaraladığı belirtildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altıntaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda Nurgül Altıntaş’ın vücudunda 10 mermi girişi bulunduğu ve bunların 6'sının her birinin ayrı ayrı öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü de şüpheliden alınan numuneler doğrultusunda Altıntaş’ı öldüren mermilerin, Eyüp Doğan’ın beylik silahından çıktığı raporunu verdi. İddianamede, Eyüp Doğan’ın, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.