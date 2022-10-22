Maltepe'de bisiklet hırsızı bekçilerin dikkatiyle yakalandı

22 Ekim 2022 Cumartesi, 09:32

Altayçeşme Mahallesi'nde bir apartmanda 16 Ekim Pazar günü, saat 01.20 sıralarında merdiven boşluğundaki bisikleti fark eden hırsız, binanın zillerine basarak kapının açılmasını bekledi. Bir süre sonra apartmanın önüne gelen şüpheli, içeri girerek bisikleti dışarı çıkardı.

Bisikletin üzerine binerek uzaklaşan şüphelinin, rahat tavırları dikkat çekti.

ŞÜPHELİ ÇOK SAYIDA HIRSIZLIK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Şüpheli, çaldığı bisikleti taksiye koymaya çalışırken gören 2 bekçi tarafından fark edildi. Yapılan sorgulamada Gürcistan uyruklu A.G.'nin (36) hırsızlıktan kaydı olduğu belirlenerek gözaltına alındı.

Polisin yaptığı çalışmalarda şüphelinin üstünde ve adresinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen scooter, güneş gözlüğü, bileklik, kolye ve çeşitli markalara ait elbiseler ile 3 ayakkabı, 3 cep telefonu, 2 bisiklet ve aparatları ele geçirildi.

Ayrıca adreste yapılan aramada şüpheli G.B'nin 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli A.G 'İşyerinden hırsızlık, açıktan hırsızlık, bisiklet hırsızlığı ve otodan hırsızlık' suçlarından tutuklandı.

ÇALDIĞI BİSİKLETE BİNEREK KAÇTI

Yarış bisikleti çalınan Atilla Seçkin Babacan polislerin bisikletini bulduğu belirterek "Gece saat 1 sıralarında bisikletim çalınmış apartman içerisinden. Sabah fark ettim. Binanın güvenlik kamera görüntülerine baktığımda hırsızın gece bizim sokağa gelip zilleri çalıp, kapıları açtırmaya çalıştığını gördük. Daha sonrasında ortalıktan kayboluyor. 2-3 dakika sonra tekrar gelip, bizim apartmana giriyor. Bir iki dakika apartmanda durduktan sonra da benim bisikletimi alıp, binerek Küçükyalı istikametine doğru kaçıyor" dedi.

"MANEVİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK"

Bisikletinin bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Babacan "Gece 2 bekçi bisikleti taksiye bindirmeye çalışırken görüyor. Çalıntı olabileceğini düşünerek durduruyor. Yaptıkları incelemede bisikletin çalıntı oldu anlaşılıyor ve daha sonra evine baskın yapmışlar. Bisikletim 90 model yarış bisikleti. Maddi değeri 4 bin lira civarında. Bu bisiklet üzerinde çok kez yarış yapıldı. Aynı zamanda benim için de manevi değeri çok yüksek. Artık böyle bisikletler kalmadı. Bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili bir sivil toplum, sosyal bir oluşum kurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.