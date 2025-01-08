Nuriye Parmaksız altı gündür kayıp

Yayınlanma: 08.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.01.2025 - 04:12

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde cumartesi sabah saat 10’da evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız için arama çalışması başlatıldı. Parmaksız’ın yaşamından endişe eden yakınları durumu Emniyet birimlerine bildirdi. Cumhuriyet’e konuşan yakınları, “Hâlâ bulamadık, arıyoruz. En son kameralarda Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinden Malatya istikametine giderken görülmüş” dedi. Parmaksız’ın yakınları Nuriye Parmaksız’ı görenlerin “0538 392 86 06” numarasından arayarak bilgi vermeleri konusunda çağrıda bulundu.