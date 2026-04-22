Nusret Bey Apartmanı davasında karar: 2 kamu görevlisine 7 yıl 6 ay ile 8 yıl 4 ay arasında hapis cezası

22.04.2026 11:27:00
ANKA
Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ikincisinde yıkılan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Nusret Bey Apartmanı davasında, dönemin fen işleri müdürü Gülhan Doğan'a 7 yıl 6 ay, imar müdürü Mustafa Bingöl'e ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

6 Şubat depremlerinin ikincisinde yıkılarak 3 kişiye mezar olan Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Nusret Bey Apartmanı'nın davasında karar verildi. 

2 KAMU GÖREVLİSİNE HAPİS CEZASI

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar Mustafa Bingöl ve Gülhan Doğan hazır bulundu. Savunmaların ardından mahkeme, Bingöl'e 8 yıl 4 ay, Doğan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 

MÜTEAHHİT NE KAMU GÖREVLİSİNE DAVA AÇILMIŞTI

Binanın müteahhidi ve fenni mesulünün hayatını kaybetmesi nedeniyle, dönemin belediye imar işleri müdürü Mustafa Bingöl ile fen işleri müdürü Gülhan Doğan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılmıştı.

 

