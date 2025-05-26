O anlar kamerada: Ankara'da kurban pazarı karıştı, polis havaya uyarı ateşi açarak müdahale etti

Olay, Keçiören’de yer alan Bağlum Kurban Pazarında meydana geldi. İddiaya göre kurban satıcılarından bazıları, denetim yapmaya gelen Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine engel olmak istedi.
Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kurban satıcılarıyla olaya müdahale eden polisler arasında arbede çıktı.
Olay yerine gönderilen takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkan arbede sonlandırılırken, bazı polislerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Gözaltına alınan satıcıların ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.