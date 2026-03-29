Cumhuriyet Gazetesi Logo
O anlar kamerada: Aracıyla köpeği ezip yoluna devam etti

29.03.2026 10:01:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Avcılar'da seyir halindeki cip yolda bulunan köpeğin üzerinden geçti. Cip sürücüsü köpeği ezdikten sonra yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Mart Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi’nde yaşandı. Cip sürücüsü yolda koşan köpeğin üzerinden geçti.

Cip sürücüsü durmadan yoldan uzaklaşırken köpek kazada hafif yaralandı. Can havliyle kendini yolun kenarına atan köpeğin sahibi ise cip sürücüsüne tepki gösterdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DURMADAN UZAKLAŞTI

Görüntülerde, cipin köpeğin üzerinden geçtiği anlar görülüyor. Bu sırada bir başka köpek de yaralanan köpeğin yanına geliyor.

 

Köpeğin sahibi olduğu belirtilen kişi ise uzaklaşan cipin ardından tepki gösteriyor.

İlgili Konular: #Avcılar #HAYVAna şiddet