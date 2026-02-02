O anlar kamerada: Balkondan atlamak isteyen kadını eşi yakaladı, düşüp yaralandı

Olay, saat 02.00 sıralarında Çukur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışan bir kadın, gece saatlerinde 1. katta yaşadığı evin balkona koştu. Kadın ardından balkondan aşağıya atlamak istedi. Bu sırada arkadan gelen eşi, kadını kollarından yakaladı. Bir süre asılı kalan kadını kurtarmak için sokaktan da 2 kişi geldi.

Beyoğlu’nda balkondan atlamak isteyen kadını eşi kollarından yakaladı; düşüp yaralandı. Ancak aşağıya sarkan kadın yere düştü.

Kadının düştüğünü gören çevredekiler, eşine ‘ne yapıyorsun sen’ diyerek tepki gösterdi.

Yaralanan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.