O anlar kamerada: Bursa'da çocuklar oyun parkını ateşe verdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Arabayağı Mahallesi'nde 2 çocuk, mahalledeki oyun parkında ateş yakarak parkın bir bölümünü tutuşturdu. Yangın kısa sürede parkın plastik oyun gruplarına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Parkta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahalle sakinleri, çocukların güvenliği ve kamu malına verilen zarar nedeniyle endişeli. Arabayağı Mahallesi Muhtarı, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın bilinçli olması için ailelerin ve okulların daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız" dedi.