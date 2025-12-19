O anlar kamerada... 'Dur' ihtarına uymadı, bekçiye çarpıp kaçtı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.12.2025 10:34:00
DHA
İstanbul Fatih'te ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada hafif ticari araçla bekçiye çarptı. Hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Balat’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, devriye görevini sürdüren gece bekçileri, ara sokakta ilerleyen şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Bekçilerin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştığı sırada hafif ticari araçla bekçiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bekçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan E.İ.U.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

