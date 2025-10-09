O anlar kamerada: Hortum okulun çatısını uçurdu!

Kozan ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Bucak Mahallesi’nde fırtına ile birlikte oluşan hortum, Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde ders esnasında okulun çatısını uçurdu.

Ağaçlar kökünden söküldü, demir bayrak direği devrildi. O anlar ise güvenlik kamerası ile cep telefonu kameralarına yansıdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kozan Belediyesi ve Kozan Kaymakamlığı, yaşanan afetin ardından okulda hasar tespit çalışması yaptı.

Eğitime iki gün ara verilen okulda onarım çalışması için hazırlıklar başlatıldı.