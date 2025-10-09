Cumhuriyet Gazetesi Logo
O anlar kamerada: Hortum okulun çatısını uçurdu!

O anlar kamerada: Hortum okulun çatısını uçurdu!

9.10.2025 13:25:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
O anlar kamerada: Hortum okulun çatısını uçurdu!

Adana’nın Kozan ilçesinde dün çıkan hortum, bir lisenin çatısını uçurup ağaçları devirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Kozan ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Bucak Mahallesi’nde fırtına ile birlikte oluşan hortum, Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde ders esnasında okulun çatısını uçurdu.

Ağaçlar kökünden söküldü, demir bayrak direği devrildi. O anlar ise güvenlik kamerası ile cep telefonu kameralarına yansıdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kozan Belediyesi ve Kozan Kaymakamlığı, yaşanan afetin ardından okulda hasar tespit çalışması yaptı.

Eğitime iki gün ara verilen okulda onarım çalışması için hazırlıklar başlatıldı.

İlgili Konular: #Adana #hortum