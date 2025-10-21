O anlar kamerada: Kahramanmaraş’ta 'kontrollü' yıkımda kontrol elden çıktı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda yıkım yapan firmanın yolu kapatmadan ve güvenlik önlemi almadan sürdürdüğü çalışma sırasında binanın parçaları etrafa saçıldı.

Kopan moloz ve beton parçaları çevredeki iş yerlerine ve yola kadar sıçradı. O sırada seyir halinde ilerleyen araçların üzerine düşen parçalar, sürücüler arasında panik oluşturdu.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çevredekiler büyük korku yaşadı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Görüntülerde binanın yıkıldığı sırada araçların yoldan geçtiği ve zarar gördüğü insanların kaçıştığı gözlemlendi.