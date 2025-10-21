Cumhuriyet Gazetesi Logo
O anlar kamerada: Kahramanmaraş’ta 'kontrollü' yıkımda kontrol elden çıktı!

O anlar kamerada: Kahramanmaraş’ta 'kontrollü' yıkımda kontrol elden çıktı!

21.10.2025 16:42:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
O anlar kamerada: Kahramanmaraş’ta 'kontrollü' yıkımda kontrol elden çıktı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 'rezerv alan' çalışmaları kapsamında kontrollü yıkılan bina çevredeki araçlara ve iş yerlerine zarar verdi.

 

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda yıkım yapan firmanın yolu kapatmadan ve güvenlik önlemi almadan sürdürdüğü çalışma sırasında binanın parçaları etrafa saçıldı.

Kopan moloz ve beton parçaları çevredeki iş yerlerine ve yola kadar sıçradı. O sırada seyir halinde ilerleyen araçların üzerine düşen parçalar, sürücüler arasında panik oluşturdu.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çevredekiler büyük korku yaşadı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Görüntülerde binanın yıkıldığı sırada araçların yoldan geçtiği ve zarar gördüğü insanların kaçıştığı gözlemlendi.

İlgili Konular: #elbistan #moloz

İlgili Haberler

Topağacı, rezerv alanı ilan edilmişti: Mahallelinin direnişine polis müdahalesi
Topağacı, rezerv alanı ilan edilmişti: Mahallelinin direnişine polis müdahalesi İstanbul Ümraniye’de 'rezerv yapı alanı' ilan edilen Topağacı Mahallesi’nde kentsel dönüşüm adı altında yürütülen yıkım ve tahliye sürecine karşı mahalle sakinlerinin direnişi devam ediyor.
İBB Genel Sekreteri Gürkan Akgün’den Rezerv alan ve Kanal İstanbul çıkışı: “Bu düzen artık dikiş tutmaz”
İBB Genel Sekreteri Gürkan Akgün’den Rezerv alan ve Kanal İstanbul çıkışı: “Bu düzen artık dikiş tutmaz” İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında 41 gündür tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün gazetemize konuştu.
CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Malatya Yeşilyurt'ta rezerv alanı ilan edilen dükkanlar için açıklama
CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Malatya Yeşilyurt'ta rezerv alanı ilan edilen dükkanlar için açıklama CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 187 dükkanın rezerve yapı alanı ilan edilmesine ilişkin "15 parselde toplam 324 bin metrekarelik alanda GEDAŞ 2 milyar 55 milyon lira olarak değerleme yapmış. Bizim yaptığımız çalışmada bu söz konusu 15 arazinin en düşük fiyatı 3 milyar 415 milyon lira. Burada 1 milyar 360 milyon lira en düşük fiyatla bir kamu zararı vardır. Burada büyük bir peşkeş vardır. Kamu şirketi GEDAŞ’la bizim yapmış olduğumuz çalışma arasında rayiç değerler arasında nasıl böylesine büyük bir fark olabilir" dedi.