Topağacı, rezerv alanı ilan edilmişti: Mahallelinin direnişine polis müdahalesi

Ümraniye'de bulunan Topağacı Mahallesi sınırları içerisinde bir bölge rezerv alanı ilan edilmiş ve mahalle sakinlerini evlerini boşaltmayarak direnişe başlamıştı. Bu sabah evlerin elektrik, su ve doğal gazını kesmek için mahalleye gelen ekiplere, çevik kuvvet polisleri eşlik etti. Yurttaşların tepkisi üzerine polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mahallelilerin sosyal medya hesaplarından “Çevik kuvvet ekipleriyle kalan evlerin elektrik, su ve doğal gazını kesmeye geldiler. Mahallemizden Turgay gözaltına alındı. Zorbalığa boyun eğmiyoruz. Bakanlık bizi muhatap alana kadar direnmeye devam edeceğiz. Herkesi mahallemize dayanışmaya çağırıyoruz” açıklaması yapıldı.

''NASIL KİRA VEREYİM?''

Ters kelepçeyle gözaltına alınan mahalle sakinlerinden Sevgi ise, “Dört çocuğum var, ben kirayı nasıl vereyim?​” diyerek isyan etti. Mahalle halkı, “rantsal dönüşüm” olarak adlandırdıkları uygulamalara karşı direnişlerinin devam edeceğini bildirdi.