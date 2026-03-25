Cumhuriyet Gazetesi Logo
O anlar kamerada... Konya'da babasını öldürmüştü: Bursa'da otogarda yakalandı

25.03.2026 09:45:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Konya'da yanına yerleştiği 59 yaşındaki babası Tahsin Tosun’u boğarak öldüren Mehmet Akif T., Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde polis ekiplerince yakalandı. Zanlının yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Şeker Bayramı’nda Konya’nın merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Denizciler Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi.

Eşiyle ayrılık aşamasında olduğu öğrenilen 2 çocuk babası Mehmet Akif T., tek başına yaşayan babası Tahsin Tosun’un evine yerleşti. Bayramın üçüncü günü yaşanan tartışma sırasında Mehmet Akif T., babasını boğarak öldürdü.

Olayın ardından bir gün boyunca babasının cansız bedeniyle aynı evde kaldığı anlaşılan zanlı, kız kardeşini arayarak “Babamı öldürdüm” dedikten sonra evden kaçtı.

KIZ KARDEŞİ İHBAR ETTİ

Kız kardeşinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Tahsin Tosun’u hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tosun’un hayatını kaybettiği belirlenirken, yapılan incelemede boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Mehmet Akif T.’nin Bursa’ya kaçtığı belirlendi.

OTOBÜS TERMİNALİNDE YAKALANDI

Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile gece kartalları harekete geçti. Cinayet şüphelisi, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Akif T.’nin yakalanma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya’ya götürülen zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İlgili Konular: #Bursa #konya #Otogar

İlgili Haberler

Konya’da iki katlı evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında, uykudayken yoğun dumana maruz kalan 60 yaşındaki Sedef Sarıtaş yaşamını yitirdi, eşi ise yaralandı. Baca kaynaklı çıktığı belirlenen yangınla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.
Son Dakika... Konya-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var Konya'nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır, 15 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da kan donduran olay: Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı! Konya'da boşanma aşamasında olan 2 çocuk babası Mehmet Akif Tosun (33), birlikte yaşadığı babası Tahsin Tosun'u (59) boğarak öldürdü. Gece babasının cesedi ile aynı evde kalıp ardından kaçan Tosun, Eskişehir yakınlarında yakalandı.