O anlar kamerada: Köprüden nehre atlayan şahıs kurtarıldı

İddiaya göre, E.G (30) isimli şahıs, ailevi sebeplerin etkisiyle bunalıma girerek Künç Köprü’nün üstünden Yeşilırmak Nehri’ne sarktı.
Şahıs, polis ekibinin ikna çabalarına rağmen suya atladı.
Çevredekilerin korku dolu bakışlarıyla izlediği adam, sürüklenip yüzerek kıyıya doğru ilerledikten sonra dalgıçların yardımıyla kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerinin sarkıttığı merdivenle yukarı çıkartılan adam ambulansla hastaneye götürüldü.
