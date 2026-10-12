O anlar kamerada: Yolcu otobüsü şoförünün manevraları yürekleri ağızlara getirdi

Olay, Karabük-Yenice kara yolunda meydana geldi. Zonguldak yönünde ilerleyen bir yolcu otobüsünün hatalı sollama yaparak karşı şeride geçtiği ve karşı yönden gelen araçları tehlikeye düşürdüğü görüldü.

Diğer sürücülere zor anlar yaşatan otobüsün riskli manevraları, arkadaki bir araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük-Yenice kara yolunda kaydedilen görüntüler de otobüs sürücüsünün trafik kurallarına uymaması hem kendi hayatını hem de diğer insanların hayatını hiçe sayması tepki çekti.