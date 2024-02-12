O anlar kaydedildi... Beykoz'da 'yol verme' tartışması

Beykoz TEM Otoyolu'nda iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışan sürücüler nedeniyle orta şeritte kalan başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

DHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 10:44
Abone Ol google-news

Olay, 9 Şubat Cuma günü öğle saatlerinde TEM Otoyolu Kavacık mevkisi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sürücülerden biri seyir halindeyken bir anda orta şeritte durdu ve arkasındaki tartıştığı sürücüye yol vermeyerek geçmesini engelledi.

Diğer sürücülerde bir süre akan trafikte orta şeritte kaldı. Tartışan sürücüler hareket ettikten sonra da otomobillerini birbirlerinin üzerine sürdü.

BİRBİRLERİNE YOL VERMEDİLER

İki otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışma anları trafikte kalan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tartışmaya karışan otomobil sürücüsü, diğer araçları da tehlikeye atarak orta şeritte durdu.

Tartıştığı sürücünün geçişini engellemeye çalıştı. Yol kavgası yapan iki sürücü nedeniyle diğer sürücülerde orta şeritte kaldı. Bir süre orta şeritte kalan sürücüler hareket ettikten sonra yine birbirilerine yol vermemeye çalıştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu ile kaydedildi.


Beykoz haberleri tartışma haberleri yol verme haberleri yol verme kavgası haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sarhoşken yüzüstü uyudu: Kör oldu

Sarhoşken yüzüstü uyudu: Kör oldu
Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!

Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!
Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!

Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!
Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı

Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı
Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!

Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!
Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu

Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu
Goldman Sachs'tan korkutan tablo: Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!

Goldman Sachs'tan korkutan tablo: Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!
Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?
Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı

Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı
Apple Vision Pro neden Meta Quest 3’ten daha pahalı?

Apple Vision Pro neden Meta Quest 3’ten daha pahalı?
Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'

Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'
Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ‘Tuz Gölü bitkisi deneyi’nin sonuçları paylaşıldı

Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ‘Tuz Gölü bitkisi deneyi’nin sonuçları paylaşıldı