O bebek arabasının görüntüsü Türkiye'yi kahretmişti... Baba ilk kez konuştu
Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda dikkat çeken bebek arabası herkesi meraklandırmıştı. Türkiye parçalanan arabadaki bebeğin akıbetini merak ederken, olay anında dehşeti yaşayan baba konuştu.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamada sembol haline gelen bebek arabası fotoğrafındaki arabanın sahibi minik Almeda Sinan. Taner ve Dilay Sinan çifti kızları Almeda'yla beraber 10 yıldır hiç gitmedikleri İstiklal Caddesi'ne alışveriş yapmak için gitmişti.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'tan Dilan Kaya'nın haberine göre; patlamaya da o anda yakalandıklarını belirten baba Taner Sinan, "Ben hayatımda hiç öyle bir basınç görmedim. O an hemen çocuk arabasına sarıldım ama bizi baya bir ileri fırlattı. Çocuğumu elime alıp koştum. Yolda motosikletli biri bizi aldı ve hastaneye götürdü" dedi.
Bebek arabalarını o an oradan alamadıklarını söyleyen Sinan, şunları kaydetti:
"Herkes o arabayı konuştu, biz de gördük her yerde fotoğrafları. Ne hissedebilirim ki çok zor. Ucuz atlattığımıza şükrediyoruz."
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